Экипаж российского самолета забыл закрыть дверь и развернул лайнер на полпути

Авиалайнер авиакомпании «Руслайн» развернулся на полпути из-за незакрытой двери в салоне самолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московского аэропорта.

Авиалайнер совершал перелет из московского аэропорта Внуково в Белгород утром 11 января, однако спустя несколько часов датчик в кабине экипажа показал, что одна из дверей салона не закрыта. Экипаж принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета.

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В декабре самолет авиакомпании Southwest Airlines, следовавший из Сиэтла в Даллас (США), вернулся в аэропорт вылета из-за забытого на борту донорского органа. Во время полета капитан лайнера сообщил об этом пассажирам, и сперва они были шокированы услышанным. Однако потом обрадовались, что это поможет спасти кому-то жизнь.

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