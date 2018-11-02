Французский лайнер пришлось развернуть перед российской границей

Самолет авиакомпании AirFrance, следовавший из Парижа в Хошимин 1 ноября, развернулся спустя несколько часов полета из-за отсутствия разрешения лететь над Россией. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По словам одной из пассажирок лайнера, через шесть часов после вылета из аэропорта Шарль-де-Голль командир воздушного судна объявил, что им придется развернуться. Она рассказала, что все пассажиры были шокированы услышанным, потому что никто никогда не сталкивался с подобным.

Как только самолет приземлился в аэропорту вылета, путешественники, следовавшие этим рейсом, потребовали объяснений от авиакомпании. Сейчас Air France выясняет подробности случившегося.

Как сообщает РИА Новости, позже Росавиация прокомментировала инцидент с французским лайнером. Оказалось, что ранее маршрут Париж-Хошимин авиакомпании AirFrance не проходил через Россию, однако 1 ноября он был изменен. В связи с этим необходимо было получить разрешение на полет, и Россия могла немедленно его предоставить, но экипаж лайнера решил развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета.

В августе пилот австралийской авиакомпании Qantas принял решение развернуть самолет на полпути после жалоб пассажиров на свист, исходящий со стороны двери. Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки, и самолет вернули в аэропорт вылета.

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