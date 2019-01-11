Российское министерство разработало «инновационные песочницы»

Министерство экономического развития планирует создать «песочницы», которые станут экспериментальными площадками для тестирования инновационных цифровых технологий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

«Песочницы» должны решить проблему с несовершенством российских законов, поэтому в них будут обкатывать некоторые нормативные практики. Это должно упростить жизнь инновационным проектам, реализация которых тормозится именно из-за законов.

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Согласно инициативе, в ней смогут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые будут проверять в ограниченный срок (не более трех лет) эффективность инновации на базе «песочниц». Это поможет отсеивать нерабочие модели и снизить издержки инициаторов. Налоговые платежи останутся обязательным требованием для всех участников без исключений.

В качестве примеров участников подобных «песочниц» издание приводит проекты, специализирующиеся на больших данных, блокчейне, нейротехнологиях и искусственном интеллекте, квантовых технологиях, робототехнике. Курирующий программу «Цифровая экономика» вице-премьер Максим Акимов назвал этот проект «пространством, где можно делать то, что пока не совсем разрешено».

Похожий проект с апреля 2018-го реализует Банк России. Регулятор отметил, что на базе их «песочницы» в работе находятся более 20 инициатив в сфере финансов. Одним из первых, кого протестировали в «песочнице» от ЦБ, стал проект Сбербанка.

Этим проектом мог стать «халяльный Сбербанк» — отделения, которые работали бы по правилам исламского банкинга.

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