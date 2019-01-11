Задержанных на Новый год за покупку алкоголя чеченцев отпустили

В Чечне освободили около 20 покупателей и продавцов спиртных напитков, задержанных в канун Нового года в рамках «антиалкогольного рейда». Об этом в пятницу, 11 января, сообщает «Кавказский Узел».

По словам местных жителей, силовики усилили контроль за реализацией алкогольной продукции в регионе и стали досматривать и задерживать граждан в точках его продажи. «Всех, кого задержали 31 декабря за покупку или продажу алкоголя на дому, отпустили», — рассказал собеседник издания, добавив, что с задержанными провели профилактические беседы, а также обязали их выплатить штраф.

Сообщается, что под особым контролем в регионе находится гипермаркет «Лента» — единственная точка, где официально разрешена продажа алкоголя в Чечне. «На Новый год несколько машин с сотрудниками постоянно находились на территории этого торгового центра. Местные и без этого опасаются приобретать спиртное в "Ленте", зная, чем это может для них обернуться», — объяснил грозненец.

Материалы по теме Грозный шик Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей

По словам местных жителей, «нелегально» алкоголь можно найти на любом местном рынке или на дому. «Поехали в одно место, где на дому продается спиртное, на выходе нас "повязали", забрали и продавца, отвезли в отделение, где мы провели и новогоднюю ночь, и последующие два дня», — отметил один из задержанных.

Как рассказывают чеченцы, о покупке спиртосодержащей продукции им приходится просить жителей других регионов. «Они вам без проблем вынесут, что закажете. Главное, чтобы не поймали при передаче спиртного», — поделился местный житель.

Действия силовиков нарушают права местных жителей, считает специалист правовой сферы. «Задерживать граждан только за то, что они приобретают алкогольную продукцию, незаконно, в этом случае сотрудники фактически превышают свои должностные полномочия», — рассказал он, добавив, что привлечение к ответственности возможно только в случае нарушения общественного порядка.

Материалы по теме «Чеченцев нельзя победить силой!» Русский беспредел, пчеловод Басаев и дикие танцы: ичкерийская одиссея «Ленты.ру»

В то же время, по словам эксперта, продажа алкогольной продукции на дому является незаконной и предусматривает штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или наказание в виде исправительных работ сроком до года.

Продажа спиртных напитков в Чечне была ограничена в декабре 2017 года в рамках антиалкогольной политики в регионе. После этого в республике начались так называемые антиалкогольные рейды, в ходе которых силовики задерживают чеченцев в точках реализации напитки, при этом не мешая приобретать продукцию военнослужащим и представителям других регионов.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!