США объяснили снятие санкций с «Русала» Дерипаски

Министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед американскими конгрессменами с докладом о снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Текст заявления опубликован на сайте американского Минфина.

По словам главы ведомства, решение отменить санкции не имеет политической мотивации. Он подчеркнул, что эти компании играют важную роль на мировом рынке алюминия, а под санкции они попали только потому, что их контролировал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

На сегодняшний день, подчеркнул Мнучин, En+, «Русал» и «Евросибэнерго» претерпевают значительные изменения в области реструктуризации и управления, а также обязались предоставить Минфину США беспрецедентный уровень прозрачности в своих действиях.

«Казначейство будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и "Русал" выполняли эти обязательства. Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение санкций», — заверил Мнучин.

В декабре 2018 года стало известно, что министерство финансов США намерено вывести компании Дерипаски из-под санкций в течение 30 дней. Члены палаты представителей Конгресса подвергли это решение жесткой критике. Политики опасаются, что российский бизнесмен сохранил контроль над компаниями.

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