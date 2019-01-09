Конгресс США потребовал оставить в силе санкции против «Русала»

Члены палаты представителей Конгресса США призвали оставить в силе санкции против компаний «Русал», En+ и Евросибэнерго Олега Дерипаски. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам.

Конгрессмены потребовали от администрации президента США Дональда Трампа объяснить, чем вызвано смягчение санкций в отношении структур Дерипаски. Политики опасаются, что бизнесмен сохранил контроль над компаниями. Они попросили отложить отмену ограничительных мер до тех пор, пока Конгресс не рассмотрит возникшие в связи с этим вопросы.

В декабре 2018 года стало известно, что Министерство финансов США намерено вывести компании Дерипаски из-под санкций в течение 30 дней. Это произойдет при условии, что действующий председатель совета директоров Маттиас Варнинг уйдет в отставку и больше не будет входить в совет директоров компании. Кроме того, Дерипаска лишится возможности назначать членов совета директоров.

En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

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