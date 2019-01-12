Переполненный автобус на полном ходу протаранил остановку в Канаде

Двухэтажный автобус на полном ходу протаранил остановку в канадской столице Оттаве. Три человека погибли, 23 пострадали, 14 из них доставлены в больницу в критическом состоянии, сообщает CTV News.

Отмечается, что двое из погибших находились в автобусе, один — на остановке. От удара несколько пассажиров вылетели через лобовое стекло. По данным транспортных чиновников, в автобусе могло быть не меньше 90 человек.

Один из пассажиров рассказал, что водитель предупредил об опасности. «Держитесь, будет авария и плохая, придется провести здесь некоторое время», — процитировал его очевидец.

Причиной ДТП, по предварительным данным, могла стать гололедица. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Водителя задержали для допроса.

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