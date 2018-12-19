Задавившего людей у станции «Славянский бульвар» водителя отправили в колонию

Водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» в Москве в 2017 году, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Такое решение принял Дорогомиловский суд столицы, передает ТАСС.

Виктора Тихонова признали виновным. «Признать Тихонова виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорить к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — объявил судья.

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Тихонов свою вину не признавал, ссылаясь на то, что автобус в день аварии был неисправен. Однако автотехническая экспертиза показала, что на момент ДТП ЛиАЗ был в работоспособном состоянии.

25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте водитель рейсового пассажирского автобуса внезапно выехал на тротуар, сбил группу пешеходов и въехал в подземный переход. В результате погибли 4 человека, еще 10 получили различные травмы.

Следователи установили, что водитель автобуса грубо нарушил ПДД. По версии следствия, он перепутал педали газа и тормоза.

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