Россия и СНГ обогнали Европу по уровню смертности от неправильного питания

Ученые из университета имени Фридриха Шиллера в Йене, Германия, составили рейтинг европейских стран по уровню смертности от заболеваний, вызванных неправильным питанием. Исследование основано на данных с 1990 по 2016 год, сообщает Daily Mail.

Наиболее высокий уровень смертности из-за вредных пищевых привычек зафиксирован в странах СНГ. Республики, ранее входившие в состав СССР, заняли первые одиннадцать мест рейтинга. Лидером по числу смертей стал Узбекистан. В этой стране жертвами плохого питания стали 394 человека на 100 тысяч населения.

На втором и третьем месте располагаются Туркмения и Киргизия. За ними следуют Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Россия замыкает десятку с показателем 291 смертельный исход на 100 тысяч человек.

Наиболее правильного питания придерживаются жители Испании, Израиля и Франции. В этих странах от нездоровых пищевых привычек умерло от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

По оценкам ученых, в 2016 году неправильное питание стало причиной около половины смертей в Европе. Более двух миллионов жителей региона стали жертвами болезней, вызванных высоким содержанием соли в пище и низким потреблением овощей, орехов и цельнозерновых продуктов.

Также исследователи обнаружили, что мужчины сильнее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний от нездорового питания. Женщины оказываются в группе риска после 50 лет, тогда как на мужчин питание оказывает негативное влияние и в более раннем возрасте.

Ранее исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что недостаточное потребление клетчатки увеличивает риск ранней смерти. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием этого микроэлемента позволяет на треть сократить вероятность преждевременной смерти. Также потребление клетчатки снижает риск развития инфаркта, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника на четверть.

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