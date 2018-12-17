Назван вред вегетарианства

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) объяснили, почему вегетарианство может быть вредно для детей. Согласно специалистам по питанию, дети до двух лет должны получать животные жиры и белки. Кроме того, растущему организму сложнее выделить витамины и другие питательные вещества из растительных тканей. Об этом пишет издание Science Alert.

В первые шесть месяцев дети получают все необходимые питательные вещества из грудного молока, однако по окончании этого периода их рацион питания должен стать разнообразнее и включать в себя животный белок и жир вместе с овощами, фруктами и злаками. Чем разнообразнее продукты питания, тем меньше риска возникновения дефицита каких-либо питательных элементов.

Хотя растительная пища способна удовлетворить потребности в белке, многие витамины и минералы (железо, кальций, йод, цинк, витамин B12 и витамин D) крепко связаны с волокнами, что осложняет их высвобождение и поглощение организмом. Таким образом, здоровая диета должна включать в себя не только овощи, фрукты и злаки, но также яйца и молочные продукты.

По словам специалистов, веганство, то есть строгая форма вегетарианства, исключающая любые продукты животного происхождения, опасно для маленьких детей, поскольку увеличивает риск дефицита важных питательных веществ. Недостаток железа может привести к анемии, а витамина B12 — к неврологическим заболеваниям. Результаты исследования детей в Нидерландах показали, что те несовершеннолетние, чья диета была строго вегетарианской, страдают от дефицита минеральных веществ и недостаточного роста в 6-18 месяцев.

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