В Подмосковье электричка сбила насмерть двоих мужчин

В столичном районе Люберцы два человека погибли, попав под электричку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по ЦФО.

По информации ведомства, инцидент произошел около 18:10 в районе станции Малаховка Казанского направления Московской железной дороги. Погибшими оказались двое мужчин в возрасте 45-50 лет. Отмечается, что, предположительно, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

По информации агентства, ранее сообщалось, что в инциденте с электричкой получил травму еще один человек. Происшествие не сказалось на графике движения поездов.

В начале апреля три человека погибли в течение получаса на одном перегоне в Подмосковье. Несчастные случаи произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен. Первый мужчина погиб, пытаясь перебежать через пути перед приближающимся поездом. А два молодых человека шли по рельсам, слушая музыку в наушниках, и не реагировали на сигналы машиниста электропоезда.

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