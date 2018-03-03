Подросток прогулялся по железной дороге в наушниках и попал под поезд

В Одинцовском районе Московской области подросток попал под поезд, не услышав предупредительных звуковых сигналов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Следственного комитета, днем 3 марта юноша 2002 года рождения в наушниках шел по железнодорожным путям рядом со станцией Трехгорка. Машинист приближающейся электрички подавал звуковые сигналы и пытался затормозить, однако предотвратить наезд не удалось.

Подростка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Информация о его состоянии не уточняется.

В СК добавили, что следователи проведут проверку для установления фактов произошедшего.

Ранее 3 марта также сообщалось о сбившем женщину с ребенком поезде в районе станции Щербинка. Известно, что ребенок погиб, а мать получила травмы.

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