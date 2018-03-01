Приморские школьники сняли экстремальное видео на фоне приближающегося поезда

В Приморском крае пятеро школьников едва не погибли, устроив экстремальную съемку на фоне приближающегося грузового поезда. Видео с подростками, делавшими селфи на железнодорожных путях, опубликовано на сайте МВД России.

Как отмечается в сообщении ведомства, школьники не реагировали на сигналы машиниста, и тому пришлось применить экстренное торможение.

Личности подростков установили инспекторы по делам несовершеннолетних. С ними провели профилактические беседы, а их родителей привлекли к административной ответственности.

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