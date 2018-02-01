Девушка наклонилась и погибла от удара поезда в московском метро

В столичной подземке после удара поезда скончался человек, передает в четверг, 1 февраля, «Интерфакс».
По данным полиции, инцидент произошел в 08:25 на станции «Пушкинская». Как рассказали очевидцы, девушка, стоя за ограничительной линией, наклонилась и столкнулась головой с подъезжавшим к платформе составом. На место происшествия вызвали медиков. Они констатировали смерть пассажирки.
Информацию о произошедшем передали в прокуратуру. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено.
В январе прошлого года пассажирка столичного метро схватила свою дочь и прыгнула с ней под приближающийся состав. Поезд экстренно затормозил. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами. В отношении женщины возбудили дело о покушении на убийство малолетнего. Позднее подозреваемая скончалась.