В столичном метро погибла прыгнувшая под поезд девушка

Движение на Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии столичного метрополитена было приостановлено из-за бросившейся под поезд девушки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Примерно в 19:21 на станции метро «Сходненская» произошел инцидент с пассажиром, — рассказал он. — Девушка прыгнула на жесткий путь под прибывающий поезд. Сотрудниками полиции была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть девушки с предварительным диагнозом «поездная травма не совместимая с жизнью».

По словам собеседника агентства, очевидцы происшествия сообщают, что погибшая намеренно прыгнула под поезд. В 19:49 тело пассажирки извлекли.

В Twitter метрополитена подтвердили информацию о восстановлении движения поездов.

Ранее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что на пути бросился мужчина и его подняли оттуда еще живым.

8 апреля сообщалось о гибели пассажира, упавшего на пути с платформы станции «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии. Инцидент произошел в 19:14. Движение поездов по северной части «серой» ветки восстановили через 36 минут.

