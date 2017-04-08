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Движение на серой ветке московского метро сбилось из-за упавшего пассажира

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Движение на серой ветке московского метро было приостановлено из-за пассажира, упавшего на рельсы.

Twitter столичной подземки сообщил, что инцидент произошел в 19:14.

Из-за происшествия было нарушено движение на северном участке ветки, от станции «Алтуфьево» до «Отрадного». Пассажирам было рекомендовано пользоваться наземным транспортом.

Позже блог сообщил, что к 19:50 движение вошло в график.

Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы на станции «Бибирево». Он погиб. «Тело погибшего извлечено на платформу, движение поездов восстановлено в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.

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