Прыгнувшая с дочерью под поезд в метро москвичка умерла в больнице

В московской больнице скончалась женщина, прыгнувшая со своей несовершеннолетней дочерью под поезд на станции метро «Молодежная». Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, ТАСС.

Как рассказали агентству в медицинских кругах, девочка находится в тяжелом состоянии. «Пострадавшая и ее ребенок были доставлены в больницу вертолетом, где им была оказана срочная хирургическая помощь. Ночью женщина скончалась», — отметил источник.

Инцидент произошел 28 января. Как сообщалось, следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины 1974 года рождения. Ее заподозрили в покушении на убийство малолетнего.

По версии следствия, мать схватила девочку 2006 года рождения за плечи и прыгнула с ней под приближающийся состав. Поезд экстренно затормозил, после чего пострадавших подняли с рельсов и госпитализировали. Сообщалось, что девочка получила многочисленные ушибы и травмы и впала в кому.