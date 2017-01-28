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На москвичку завели дело за прыжок с дочерью под поезд в метро

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, прыгнувшей со своей несовершеннолетней дочерью под поезд на станции метро «Молодежная». Об этом агентству «Москва» сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Женщина подозревается в покушении на убийство малолетнего. Она, по версии следствия, схватила девочку 2006 года рождения за плечи и прыгнула с ней под приближающийся состав. Поезд экстренно затормозил, после чего пострадавших подняли с рельсов и госпитализировали.

Девочка впала в кому. Состояние ее матери оценивается как тяжелое.

Общая задержка в движении поездов на Арбатско-Покровской линии из-за инцидента составила 11 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе московской подземки отметили, что график вернулся в штатный режим.

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