Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе

Студентам Джорджтаунского университета в Вашингтоне будут преподавать курс о российской гибридной угрозе. Об этом сообщается на сайте о курсах американских учебных заведений Coursicle.

В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США. В частности, имеются в виду различные виды кибератак, такие как боты, тролли, информационные операции, манипулирование и «патриотические хакеры».

Также в описании курса упоминаются как имеющие отношение к его теме кибервойна в Эстонии в 2007 году, российско-грузинский кризис в 2008 году и присоединение Крыма в 2014 году.

Курс начнется весной 2019 года и «охватит российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического мятежа Кремля». Студенты изучат на нем примеры тактик и операций во время гибридной войны, а также историю ее ведения. Вести его будет американская журналистка и эксперт по информационной войне Молли МакКью.

Как отмечает РБК, новый курс уже подвергся критике. В частности, профессор вашингтонской Высшей школы национальной безопасности Даниэля Моргана Юваль Вебер назвал его «абсолютным позором».

Джорджтаунский университет основан в 1789 году. Является старейшим университетом католической конгрегации на территории США, считается одним из ведущих в мире в области политических наук и дипломатии.

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