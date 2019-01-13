Кандидата в президенты Украины допросят

Служба безопасности Украины (СБУ) пригласила на допрос кандидата в президенты Украины и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Допрос пройдет 15 января. Уточняется, что Гриценко приглашен на него в качестве свидетеля. Как объяснили в ведомстве, это связано с «обнародованием Гриценко в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма».

Там отметили, что представитель Гриценко согласовал удобное для него время визита и выяснил причины и основания для приглашения и подчеркнули, что СБУ «исключительно в рамках законодательства».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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