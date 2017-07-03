Бывший министр обороны Украины предложил устраивать теракты в России

Украинский политик Анатолий Гриценко, занимавший пост министра обороны в период президентства Виктора Ющенко, призвал к совершению терактов на территории России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина», пишут в понедельник, 3 июля, украинские «Вести».

По его мнению, на взрывы в Киеве и Мариуполе, в результате которых погибли несколько высокопоставленных силовиков, необходимо отвечать аналогично. «Если это на самом деле война, а не игрища для президента [Петра Порошенко], то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — пояснил Гриценко.

В первой половине текущего года на Украине в результате терактов погиб ряд офицеров силовых структур. Жертвами стали полковники Службы безопасности Украины Александр Хараберюш (покушение на него было совершено в Мариуполе) и Юрий Возный (в Донецкой области), а также руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал (в Киеве). Все трое погибли при подрывах автомобилей.