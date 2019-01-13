В сети высмеяли украинский закон о сексе по согласию

Пара из украинского Николаева решила высмеять новые поправки в Уголовный кодекс Украины, устанавливающие уголовное наказание за секс без добровольного согласия, и составила «акт на проникновение в другого живого человека». Об этом сообщает издание «Новости-N».

Женщина сфотографировала, как ее партнер заполняет соответствующий документ, и опубликовала снимок на своей странице в Facebook. Отмечается, что в акте необходимо указать паспортные данные, идентификационный код, номер телефона, время в которое будет происходить проникновение, а также аналогичные данные второй стороны.

Кроме того, молодые люди отметили, что они составляли акт в присутствии трех свидетелей.

Поправки о сексе без добровольного согласия вступили в силу на Украине 11 января. Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия. При этом новые поправки распространяются и на отношения между супругами.

В 2018 году секс без обоюдного согласия признали изнасилованием в Швеции, а во французском законодательстве начали считать изнасилованием любой секс взрослого человека с лицом, не достигшим 15 лет.

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