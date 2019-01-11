Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине

Секс без добровольного согласия будет квалифицироваться на Украине как преступление. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны вступили в силу в пятницу, 11 января, сообщает РИА Новости.

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Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия. «Согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления лица с учетом сопутствующих обстоятельств», — говорится в новой редакции.

Распространяются новые поправки и на сексуальные отношения внутри брака. За насилие в отношении супруга можно получить до 10 лет лишения свободы, а максимальное наказание за аналогичные действия по отношению к постороннему человеку — 5 лет тюрьмы.

Ранее изнасилованием на Украине считались сексуальные действия, совершенные при помощи угроз, с применением насилия или злоупотребления беспомощным состоянием.

В 2018 году секс без обоюдного согласия признали изнасилованием в Швеции, а во французском законодательстве начали считать изнасилованием любой секс взрослого человека с лицом, не достигшим 15 лет.

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