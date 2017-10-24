Полуголая активистка Femen в образе овцы воспротивилась секс-турам на Украину

Движение Femen провело акцию протеста против секс-туров на Украину в аэропорту Киева. Полуголая активистка в образе овцы приветствовала прилетающих из Баку плакатами с надписями «Тофик» и «Закир». Об этом во вторник, 24 октября, сообщается на сайте движения.

«Акция явилась ответом на пропаганду секс-туров в Киев от дочерней компании Азербайджанских авиалиний. Реклама призывает горячих азербайджанских самцов лететь в Киев для доступных половых утех», — говорится в пресс-релизе.

По мнению устроителей акции, образ овцы должен побудить авторов ролика «вернуться к традиционным способам удовлетворения необузданной пастушьей похоти».

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20 октября сообщалось о том, что азербайджанская авиакомпания Buta Airways выпустила проморолик, который можно воспринимать как рекламу секс-туризма на Украине.

В сюжете герой приобретает авиабилет в Киев и грецкие орехи, которые считаются в Азербайджане афродизиаком. Представительница авиакомпании смеется над пассажиром, но герой ролика отвечает, что это не то, что она могла подумать, а орехи он везет для пахлавы. Когда командир экипажа объявляет, что борт следует в Киев, мужчины-пассажиры выражают бурную радость. В аэропорту украинской столицы пассажиров рейса встречают местные девушки с именными табличками «Закир» и «Тофик».