Во Франции запретят насиловать детей

Франция планирует урегулировать законодательство в части возраста сексуального согласия. Об этом сообщает BBC News.

По действующим законам, возраст сексуального согласия во Франции составляет 15 лет. При этом секс с тем, кто не достиг этого возраста, не может считаться изнасилованием, если не было применения силы, принуждения или угроз. Преступление классифицируется как надругательство над несовершеннолетним и максимально наказывается пятью годами лишения свободы и штрафом 75 тысяч евро. Для переквалификации статьи на более тяжкую следователям необходимо доказать, что на несовершеннолетнего оказывалось давление.

Теперь же власти намерены установить, что секс взрослого и человека младше 15 — это изнасилование. Такой возрастной лимит планируют утвердить в ближайшие недели вместе с другими законами, направленными на борьбу с сексуальным насилием и преследованием.

BBC News отмечает, что в 2017 году волну негодования в обществе вызвали два судебных разбирательства, связанные с сексом мужчин с малолетними. В одном из случаев 30-летний был оправдан по обвинению в изнасиловании 11-летней девочки. Тогда суд счел доказанным, что жертву не принуждали, она не подвергалась угрозам или насилию, и происходящее для нее также не было неожиданностью. Во втором 28-летнему мужчине предъявили обвинение в надругательстве, поскольку жертву физически никто не принуждал. Однако позднее суд изменил свое решение.

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