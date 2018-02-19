Для женщин нашли способ отказаться от нежелательного секса

Последнее исследование специалиста в области интимных отношений Хенсман Кеттрей показало, что существует серьезная зависимость между сексуальностью молодой женщины и вероятностью того, что ей придется иметь близость с нежелательным мужчиной. Результаты работы опубликованы в журнале Sexuality & Culture.

По мнению ученого, молодые женщины, которые спокойно признают свою потребность в сексе, менее склонны вступать в нежелательные связи. Причина этого в том, что они лучше осознают свои желания и готовы отстаивать свое право на нормальную половую жизнь.

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Наоборот, женщины, которые полагают, что секс существует в большей степени для удовлетворения потребностей мужчин, готовы согласиться на близость. Такие женщины меньше осознают собственные сомнения по поводу того, стоит ли им заниматься сексом или нет.

Ранее ученые из Льежского университета (Бельгия) и Саарландского университета (Германия) сумели найти источник сексуальной привлекательности. Работа дала новое представление о том, как мозг воспринимает сигналы внешнего мира, а затем переводит их в поведение.

В начале января специалистам Аугсбургского университета в американском штате Миннесота удалось выяснить, какой тип женщин наиболее привлекателен для мужчин.

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