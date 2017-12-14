Определен самый сексуальный тип мужчины

Австралийские и американские ученые определили наиболее предпочитаемый женщинами тип мужского телосложения. Исследование опубликовано в Royal Society journal Proceedings B, сообщает The Guardian.

В эксперименте приняли участие 160 женщин. Респондентам было предложено посмотреть на фотографии мужчин и выбрать наиболее привлекательных. Для эксперимента фотографировались студенты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), в частности, танцоры и те, кто посещал спортзал три-пять раз в неделю. Предварительно мужчины прошли тесты на определение физической силы. При этом головы на снимках были скрыты.

Ученые установили, что самая сильная корреляция наблюдалась между развиваемой мужчиной силой и оценками его привлекательности женщинами — 70 процентов респондентов выбрали мускулистых мужчин. Высокий рост увеличивал данную связь на несколько процентов, тогда как избыточный вес уменьшал.

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Новое исследование противоречит работе других ученых, в которой женщины посчитали мужчин с чрезмерно развитой мускулатурой непривлекательными. Специалисты объясняют различия в результатах тем, что ранее женщинам показывались снимки мужчин вместе с головой.

«Наши результаты говорят о том, что, даже если у вас есть немного избыточного веса, наличие физической силы делает недостаток не столь значимым. По сути, быть сильным, но слегка полноватым парнем — нормально», — заявили ученые.

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