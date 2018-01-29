Ученые выяснили источник сексуальной привлекательности

Исследовательская группа, возглавляемая профессором Джули Баккер из Льежского университета (Бельгия) и профессором Ульрихом Бемом из Саарландского университета (Германия), добилась значительного прогресса в понимании того, как мозг контролирует сексуальное поведение. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Для эксперимента были использованы женские особи мышей. Ученые выяснили, что за сексуальное поведение и влечение отвечает гормон кисспептин.

Исследователи обнаружили, что феромоны, выделяемые мужской особью, активируют нейроны у самок, которые, в свою очередь, передают этот сигнал другому типу нейронов, отвечающих за поведение по привлечению внимания противоположного пола.

Работа дала новое представление о том, как мозг воспринимает сигналы от внешнего мира, а затем переводит их в поведение. Выяснилось, что один и тот же гормон кисспептин воздействует на разные участки мозга, работающие одновременно.

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Исследование открывает новые возможности для изучения природы низкого либидо. В настоящее время, как отмечают авторы исследования, наука не знает точно, как лечить это явление у людей.

В начале января сообщалось, что ученым удалось выяснить, какой тип женщин самый привлекателен для мужчин. В декабре 2017 года на основе специального исследования был определен самый привлекательный для женщин тип мужчин.

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