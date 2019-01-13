Япония создаст самолеты электронной войны для противодействия России

Правительство Японии приняло решение о разработке ударных самолетов электронной войны, которые смогут выводить из строя радары и системы связи противника. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на чиновников.

Как отмечается, главной целью создания таких самолетов является возможность противодействовать вооруженным силам России и Китая в случае необходимости.

Япония уже располагает средствами электронной борьбы, однако они носят оборонительный характер и призваны выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника. В настоящее же время речь идет о создании наступательных ударных самолетов.

По данным издания, предполагается, что первые подобные машины вооруженные силы Японии получат в 2027 году.

В конце декабря прошлого года Япония представила рекордно большой оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Расходы на безопасность вырастут практически на два процента — до 47 миллиардов долларов — при общем госбюджете в 912 миллиардов.

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