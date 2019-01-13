Украинцев сняли с победной для россиян эстафеты на Кубке мира по биатлону

Сборную Украины по биатлону сняли с эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, которая завершилась победой россиян. Об этом сообщает Eurosport.ru.

На третьем этапе гонки украинские спортсмены отстали от россиян более чем на семь минут. В момент, когда на дистанцию вышел последний, четвертый российский биатлонист, спортсмен из Украины только заканчивал стрелять на втором огневом рубеже. Команда отстала более чем на круг и была снята.

Гонка состоялась 13 января, российская сборная одержала победу и «привезла» французам, ставшим вторыми, более минуты. Третье место заняли австрийцы.

В этот же день россиянки выиграли женскую эстафету. Это произошло впервые за семь лет.

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