Суд обязал возбудить дело против украинского генпрокурора

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает агентство «Украинские новости».

Неназванный заявитель обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку с заявлением о совершении Луценко в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком коррупционного правонарушения еще в октябре, указывает «Громадське».

СБУ направила заявление в НАБУ, однако там отказались возбуждать уголовное производство, после чего заявитель обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Жалоба была удовлетворена.

Луценко и Сторожука подозревают в правонарушениях, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, среди которых «Получение взятки», «Служебный подлог», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Сокрытие преступления».

Юрий Луценко занял пост генерального прокурора Украины в мае 2016 года. До этого он возглавлял фракцию «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины, а с 2007 по 2010 год Луценко занимал должность министра внутренних дел.

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