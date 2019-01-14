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Российская чиновница лишила сироту мечты о кремлевской елке и поплатилась

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В Забайкалье руководительница районного комитета образования Ольга Емельянова отобрала у 13-летней девочки-сироты путевку на кремлевскую елку перед самой поездкой, пишет «Чита.ру».

Врио губернатора края Александр Осипов, узнав о ситуации, потребовал отправить школьницу на другую елку, но, как оказалось, в региональном министерстве образования ограничились лишь выговором чиновнице.

Бабушка школьницы рассказала изданию, что внучке потребовалась помощь психолога и три дня на то, чтобы прийти в себя после произошедшего. «Она хорошо учится в 7-м классе, участвует во всевозможных конкурсах, ее везде хвалят, зовут. В этом году перед всем классом объявили, что она поедет на кремлевскую елку», — отметила женщина.

Девочку особенно расстроило то, что в следующем году она уже не сможет претендовать на новогоднюю поездку из-за возраста. Уточняется, что приглашение было у нее неделю, а затем его передали ученику другой школы, откуда в прошлом году в Москву никто не ездил.

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