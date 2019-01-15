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Угощающий бургерами Трамп разлетелся на мемы

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В сети бурно отреагировали на необычный прием в Белом доме у президента США Дональда Трампа, который решил сервировать стол к ужину бургерами и картошкой фри.

Пользователи соцсетей отметили комичность нестандартного хода Трампа на фоне продолжающегося кризиса федерального правительства США. Некоторые заметили проблематичность положения вегетарианцев и веганов на таком ужине.

«Как насчет игроков и сотрудников команды, которые являются вегетарианцами и веганами?»

Другие принялись придумывать, о чем задумался Авраам Линкольн, смотрящий на прием в Белом доме с портрета.

«Линкольн не впечатлен. И это случайно не петля за спиной Трампа?»

Активист и борец за права человека Макс Бернс пошутил, что личность Трампа полностью отражена на фотографии с сервировкой соусов из фастфудов.

«Если вы спросите меня, как представить личность Трампа в одной картинке, то вот»

Причиной такого ужина для победителей национального чемпионата по американскому футболу среди колледжей The Clemson Tigers стал отпуск поваров в Белом доме. Президент решил заказать еду для торжественного мероприятия из McDonalds, Wendy's и Domino's Pizza.

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