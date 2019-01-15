Объяснена заразность загадочного рака

Австрийские ученые из Исследовательского центра молекулярной медицины и Венского ветеринарного университета выяснили, каким образом лицевая опухоль тасманийского дьявола заражает новых животных. До сих пор было неизвестно, как этот тип рака способен выживать в теле новых хозяев. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Рак не является заразным заболеванием за исключением крайне редких случаев. Опухолевые клетки могут передаваться случайно через грязные хирургические инструменты во время операций, однако такие инородные тела быстро разрушаются иммунной системой человека. Однако злокачественная лицевая опухоль тасманийского дьявола способна передаваться другим животным этого вида через укусы и во всех случаях приводит к смерти. По подсчетам, заболевание уничтожило 90 процентов дикой популяции. Все собранные учеными образцы опухолей генетически идентичны и происходят от одной единственной клетки.

До сих пор исследователи не знали, каким образом опухолевым клеткам удается избежать гибели в организме животного. Однако в новой работе ученые показали, что на поверхности злокачественных клеток находятся специфичные рецепторы — ErbB, — обладающие повышенной активностью. Эти белки запускают сигнальный каскад внутри клеток, который приводит к активации белков STAT3, регулирующих работу определенных генов. В результате количество молекул, по которым иммунная система распознает опухолевые клетки, снижается; скорость деления увеличивается, а также начинают вырабатываться факторы метастазирования.

По словам ученых, препараты, которые ингибируют работу ErbB, способны избирательно подавлять рост опухолевых клеток и могут быть использованы для спасения тасманийского дьявола от полного вымирания.

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