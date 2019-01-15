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В российской колонии слепили самую красивую свинью из снега

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Скульптура «Мистер Пиг» стала победителем конкурса снежных фигур, который прошел в курских колониях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Розовую свинью, признанную лучшей, слепили в исправительной колонии №3.

Участники конкурса, отбывающие наказание в местах лишения свободы, должны были вылепить из снега «персонажей любимых литературных произведений, героев сказок или проявить фантазию и создать что-то необычное».

Как отмечается в сообщении ведомства, над созданием скульптур заключенные работали в команде: кто-то придумывал персонажей, кто-то собирал снег, кто-то раскрашивал уже готовые скульптуры.

«Жюри оценивали в композициях не только творческий подход и чувство вкуса, но и умение слаженно работать в команде», — подчеркнули во ФСИН.

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