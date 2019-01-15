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Зимбабве захотела помощи России

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Эммерсон Мнангагва

Зимбабве в будущем может понадобиться помощь России в модернизации армии страны. Такое заявление сделал президент республики Эммерсон Мнангагва, передает РИА Новости.

В то же время он сообщил, что стране не нужны российские ракетные системы. «Зачем они такой маленькой стране, как Зимбабве? Зачем нам их хотеть», — ответил политик на вопрос о том, интересует ли Хараре покупка российских вооружений.

Он отметил, что сотрудничество в военной сфере с Москвой интересовало Зимбабве во время освободительной борьбы. «Мы обучали в России людей, получали отсюда поддержку в виде техники — не ракеты, а автоматы АК (...) Эти отношения продолжаются. И у нас нет сомнений, что когда мы станем достаточно сильны, мы их продолжим, чтобы модернизировать свой военный аспект», — прокомментировал свое заявление Мнангагва.

По словам главы государства, сейчас приоритет страны — экономика. Он также понадеялся на поддержку России в наращивании экономики страны. «(...) у нас недостаточно финансовой мощи, чтобы покупать, что мы хотим. Так что сейчас нам нужно, чтобы Российская Федерация помогла росту нашей экономики, чтобы у нас были средства покупать, что мы хотим, у России», — заявил он.

Зимбабве в последние годы переживает острый финансовый кризис. В результате неудачной земельной реформы африканская страна превратилась из экспортера продовольствия в импортера. В ноябре 2016 года правительство Зимбабве провело эмиссию собственных банкнот, вызванную нехваткой долларов. В стране наблюдается нехватка наличности — чтобы получить деньги в отделениях банков, зимбабвийцам приходится часами стоять в очередях.

Экономическая ситуация в Зимбабве стала резко ухудшаться с начала 2000-х годов, после того, как президент Роберт Мугабе начал проводить политику захвата земель, принадлежащих европейским фермерам. В результате такой политики доверие инвесторов к Зимбабве снизилось, производство сократилось, а международное сообщество было вынуждено ввести в отношении страны экономические санкции. Кроме того, страна лишилась важного источника доходов — туризма. В 2009 году в результате гиперинфляции Зимбабве перестала пользоваться собственной валютой и перешла на доллар США.

В середине ноября 2017 года в Зимбабве произошел бескровный переворот, в результате которого пост главы государства достался Эммерсону Мнангагве. До этого страной с 1980 года правил Роберт Мугабе.

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