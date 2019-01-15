Зимбабве нацелилось на деньги России

Зимбабве рассчитывает на финансовую помощь России, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва, которого цитирует РИА Новости.

«Да, мы намерены обсудить этот вопрос и посмотреть, возможно ли это сделать», — сказал Мнангагва.

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Конкретную сумму возможных кредитов он уточнять не стал, отметив, что хотел бы сотрудничать с российским бизнесом на взаимовыгодных условиях. «Но в принципиальном плане мы хотим экономической консолидации наших отношений с Россией», — подчеркнул лидер африканской страны.

Ранее 15 января Мнангагва рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере модернизации зимбабвийской армии. По его словам, такое партнерство началось еще во времена освободительной войны в Зимбабве против правительства белого меньшинства Яна Смита в 1964-79 годах. Ее непосредственным участником был сам нынешний президент.

Мнангагва пришел к власти в 2017 году, сменив на президентском посту Роберта Мугабе, который правил страной с момента обретения ею независимости в 1980 году.

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