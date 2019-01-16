Студент завел гигантскую сколопендру и посадил ее на себя

dailymail.co.uk

Студент из Тайваня опубликовал видео, в котором по нему бегает гигантская сколопендра. Об этом рассказывает Daily Mail.

Питомец живет у 26-летнего Нейла Чэна Лэ (Neil Cheng Le) с 2014 года. Когда он завел сколопендру, она была в несколько раз меньше, но с тех пор заметно подросла. Издание утверждает, что теперь ее длина составляет 43 сантиметра.

Студент признает, что ужиться со сколопендрой может быть непросто. «В уходе за ядовитыми насекомыми определенно есть риск, — говорит он. — Это занятие лучше оставить людям с опытом. Укус сколопендры может быть болезненным, но я опытный любитель членистоногих и всегда чувствую себя в безопасности».

Огромная многоножка не смущает и его соседа по комнате. «Он такой же чокнутый, как я, — объясняет Чэн Лэ. — У него есть собственные ядовитые питомцы».

Гигантские сколопендры водятся в Южной Америке и обычно вырастают до 30 сантиметров в длину. Укус крупной особи вызывает у человека отек и боль, которые не проходят несколько дней. Возможно повышение температуры, лихорадка и слабость. В 2014 году в Венесуэле от укуса гигантской сколопендры погиб годовалый ребенок. Членистоногое пряталось в банке с газировкой, которую он пил.

В 2008 году сообщалось, что малайзийский суд признал многоножек опасным оружием. Подсудимому, который подложил их в кровать соседа, грозило до трех лет тюремного заключения.

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