Смерть ветерана-наркомана ввергла в грусть британских телезрителей

Зрители британского шоу The Jeremy Kyle Show расстроились, узнав о смерти отца, который воссоединился с давно потерянной дочерью в студии проекта, сообщило The Sun. Ветеран армии не видел свою дочь в течение восьми лет, так как боролся с наркоманией из-за посттравматического стрессового расстройства.

Больше всего британцев расстроил тот факт, что Марк Синклер умер всего через три месяца после встречи с дочерью на шоу. Зрители поделились в Twitter своими эмоциями по поводу печального окончания истории, признав, что оно заставило их плакать.

Марк оставил свою дочь Серис восемь лет назад, после того как стал зависимым от героина, когда боролся с посттравматическим стрессом. Впервые Марк и Серис встретились лицом к лицу на шоу, и тогда отец узнал, что у него уже есть внучка.

В постскриптуме к этому эпизоду шоу Джереми Кайла отмечено, что Серис и Майкл успели провести время вместе.

В октябре 2018 года пожилая британка в надежде побороть печаль после смерти супруга набила себе татуировки. На груди у нее есть тату с изображением сердца с именем мужа, с которым она была в браке 54 года.

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