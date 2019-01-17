МЮ захотел удержать вратаря зарплатой в полмиллиона евро в неделю

«Манчестер Юнайтед» планирует в несколько раз увеличить зарплату вратарю команды Давиду де Хеа. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, английская команда готова предложить голкиперу контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 450 тысяч евро), включая бонусы. В этом случае де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

На данный момент футболист зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро). Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2019 года. Британский таблоид Daily Mail писал, что вратарь хотел бы остаться в команде, но требует увеличения зарплаты до 300 тысяч фунтов в неделю (около 340 тысяч евро).

Де Хеа перешел в МЮ в 2011 году из мадридского «Атлетико». Вместе с манкунианцами голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы. В текущем сезоне футболист провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых пропустил 32 мяча.

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