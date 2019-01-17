Силовики разогнали митинг обозленных на Китай киргизов

В Бишкеке милиция разогнала митинг против китайской экспансии в Киргизии. Об этом в четверг, 17 января, сообщает 24.kg. Видео с места событий опубликовано на канале AKIpress news на YouTube.

На площади Ала-Тоо в центре киргизской столицы собралось около 200 человек. Организатор акции Аманбол Бабакулов перечислил несколько требований участников протестов — создание народного контроля миграции, сокращение числа виз, выдаваемых гражданам Китая, проверка обоснованности и эффективности кредитов, выданных Бишкеку Пекином. Также митингующие потребовали не выдавать киргизских девушек замуж за иностранцев и вернуть в паспорта республики графу «национальность».

Список требований был передан вице-спикеру Жогорку Кенеша (парламента) республики Мирлану Бакирову. «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода») указывает, что после того, как время, отведенное мэрией Бишкека на митинг, истекло, силовики начали задерживать людей, пытавшихся спровоцировать нарушение общественного порядка. Всего был задержан 21 человек, включая Бабакулова.

Вопрос о присутствии Китая в Киргизии был поднят в конце 2018 года после сообщений о десятках тысяч проживающих в КНР этнических киргизов, помещенных в «лагеря политического перевоспитания», где им, наряду с представителями других народов, исповедующими ислам, «помогают привести в порядок мысли». 20 декабря у посольства Китая в Бишкеке прошел митинг, участники которого потребовали выгнать из страны всех иностранцев. 7 января собравшиеся на площади Ала-Тоо потребовали выдворения из страны граждан Китая, находящихся в Киргизии незаконно.

Власти заявили, что попытки дестабилизировать киргизско-китайские отношения будут пресечены.

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