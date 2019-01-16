В Киргизии заговорили о признании русского языка иностранным

Представители 47 политических движений Киргизии, находящихся в оппозиции к власти, подготовили проект по внесению изменений в конституцию страны, включающий в себя лишение русского языка статуса официального. Об этом в среду, 16 января, сообщает «Интерфакс».

«Русский язык нужен нам. Но как один из языков международного значения. Чтобы мы могли им пользоваться, когда выезжаем за пределы страны. Он должен преподаваться с детского сада как иностранный наряду с английским языком. А статус должен быть у него как у языка ООН — международный, наравне с английским языком», — цитирует «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода») бывшего генерального прокурора Киргизии и представителя оппозиции Азимбека Бекназарова.

Киргизский язык, по его словам, должен оставаться государственным. «Все делопроизводство должно вестись на киргизском языке, мероприятия должны проходить на нем, и чиновники тоже должны выступать на киргизском языке. Если не принять эти меры, киргизы исчезнут», — указал он.

24 ноября 2019 года оппозиционеры предлагают провести конституционный референдум, на который предлагается вывести ряд других вопросов, которые, по их мнению, требуют внесения изменений в конституцию. Помимо статуса русского языка, в их числе — выбор формы правления и административно-территориальное деление Киргизии.

При этом в комментарии 24.kg Бекназаров заявил, что у предложения относительно статуса русского языка много противников. «Лично я считаю, что русский язык, конечно, нужен. Но мнение народа мы тоже должны учитывать. Говорю же, 47 организаций выступили», — сказал он.

Согласно конституции Киргизии, государственным языком республики является киргизский язык, русский язык имеет статус официального, что было закреплено в главном законе страны в начале 2000-х годов. При этом, утверждает «Радио Азаттык», осуществление документооборота и обслуживания в городах на русском языке вызывает недовольство у определенной части населения.

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