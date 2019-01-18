Алкоголь и сигареты захотели убрать из продуктовых магазинов

В Госдуме разработали законопроект о запрете реализации алкоголя и табачных изделий в обычных продуктовых магазинах. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает RT со ссылкой текст документа.

Указанные товары законопроектом предлагается продавать в специальных местах, где ассортимент будет ограничен ими и сопутствующей продукцией, например, зажигалками. В ночное время время специальные магазины будут закрыты.

Эта мера позволит сократить количество спонтанных покупок этих товаров, считает автор инициативы, депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов. «До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции», — объясняет парламентарий.

В середине декабря сообщалось, что Минздрав разработал законопроект о запрете с января 2020 года продажи алкоголя крепче 16,5 градуса людям младше 21 года.

Позже в том же месяце руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал законодательно запретить рекламные алкогольные акции со скидками.

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