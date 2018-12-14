Молодых россиян решили оставить без крепкого алкоголя

Минздрав разработал законопроект о запрете с января 2020 года продажи алкоголя крепче 16,5 градуса людям младше 21 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте закона предлагается внести изменения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». «Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан России от негативного влияния употребления алкогольной продукции на лиц, не достигших возраста 21 года», — описано в документе.

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«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

В ведомстве отметили, что такая мера «оценивается международными научными исследованиями как эффективная», а подобные законы уже существуют в Казахстане, США, Египте, Индии, Индонезии, Парагвае и скандинавских странах.

Ранее социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что три четверти опрошенных россиян выступают за повышение минимального возраста продажи любого алкоголя с 18 до 21 года.

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