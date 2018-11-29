«Пивнушки у дома» предложили запретить

Пивные и рюмочные заведения, расположенные в жилых домах, предложили запретить. Соответствующее обращение направил вице-премьеру Татьяне Голиковой глава движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. «В некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов», — сказано в обращении Хамзаева.

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В докладе «Трезвой России», приложенном к письму, отмечается, что пивные магазины усиливают криминогенность района и нарушают «режим тишины» после 23:00. В питейных заведениях также реализуют напитки низкого качества, из-за чего увеличивается число алкогольных отравлений, повышается смертность и риск несчастных случаев.

«Трезвая Россия» предлагает бороться с этой проблемой запретом розничной продажи алкоголя в кафе и магазинах, расположенных в жилых домах, а также дополнительными ограничениями, которые могли бы вводить власти регионов.

Ранее в ноябре был опубликован рейтинг трезвости регионов. Его антилидерами стали Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми. В этих регионах основными проблемами оказались молодежный алкоголизм, высокая доля контрафакта и рост преступности.

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