Объяснено появление таинственной генетической аномалии

Ученые Университета штата Пенсильвания решили 80-летнюю загадку, связанную с необъяснимым появлением красных пигментов в различных тканях кукурузы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В 1960 году доктор Чарльз Бернхэм (Charles Burnham) из Университета Миннесоты идентифицировал мутантные растения кукурузы, которые имели красные пигменты в зернах, початках, цветках и даже стеблях. Мутация проявляется в нескольких поколениях, однако затем аномальные пигменты исчезают. Поскольку кукуруза используется в исследованиях как модельное растение, отсутствие объяснения этого феномена было значительной проблемой для биологов в течение десятилетий.

В 1997 году ученые, получив одно из мутантных зерен, продолжили исследования. Они стали внедрять гены из мутантов, потенциально ответственные за возникновение красных пигментов, в различные инбрендные (чистые) линии кукурузы. В результате был обнаружен участок специфичной ДНК, названный Ufo1 (англ. Unstable factor for orange1) и присутствующий только в растениях кукурузы, сорго, риса и итальянского просо.

Сам Ufo1 не вызывает появление красного пигмента непосредственно. Он находится рядом с транспозоном — участком ДНК, способным к передвижению и размножению в пределах генома. Когда транспозон активирован, Ufo1 влияет на ген p1 (ген цвета околоплодника или pericarp color1), заставляя того производить красные пигменты. Однако пока не ясно, каким образом Ufo1 взаимодействует с p1.

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