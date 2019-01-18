Патриарх Кирилл получил звание профессора после участия в телешоу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почетного профессора Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента академии Светлана Попова назвала Кирилла большим популяризатором науки и отметила, что он не раз принимал участие в съемках телепередачи «Очевидное — невероятное».

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (занимал пост президента РАН с 1991-го по 2013 год — прим. «Ленты.ру»). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала она.

Передача «Очевидное — невероятное» выходила в эфир с 1973-го по 2012 год, ее бессменным ведущим был физик Сергей Капица.

В 2017 году глава РПЦ получил звание почетного доктора Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) имени Ельцина «за огромный вклад в укрепление мира и дружеских связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности и нравственных принципов и человеческих отношений между людьми».

В 2016-м патриарх стал почетным доктором СПбГУ, а за год до этого ему вручили диплом почетного доктора Дипломатической академии МИД России.

Помимо этого, патриарх — почетный профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, это звание ему было присвоено в 2010 году.

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