Патриарху Кириллу присвоят звание почетного профессора «в другой раз»

Российская академия наук отменила торжественную церемонию присвоения звания почетного профессора Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу РАН.

Представители академии заверили, что мероприятие «состоится в другой раз».

18 января РАН сообщала, что патриарха Кирилла наградят 22 января на заседании президиума академии. Как отметили в организации, глава РПЦ стал большим популяризатором науки, он не раз принимал участие в съемках телепередачи «Очевидное — невероятное», которая выходила в эфир с 1973 по 2012 год, и дружил с физиком Сергеем Капицей, а также с занимавшим пост президента РАН до 2013 года Юрием Осиповым.

«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — заявила пресс-секретарь президента академии Светлана Попова.

В 2017 году патриарх Кирилл получил звание почетного доктора Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) имени Ельцина «за огромный вклад в укрепление мира и дружеских связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности и нравственных принципов и человеческих отношений между людьми».

В 2016-м глава РПЦ стал почетным доктором СПбГУ, а за год до этого ему вручили диплом почетного доктора Дипломатической академии МИД России. Также патриарх — почетный профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с 2010 года.

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