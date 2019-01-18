Спецназовец случайно оказался на месте теракта и стал героем

Военнослужащий британского спецподразделения SAS будет награжден за помощь в отражении атаки террористов в столице Кении Найроби, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По словам собеседника издания, бойцу спецназа, вероятно, будет вручен Крест Георга — высшая гражданская награда в Великобритании и Британском Содружестве, выдающаяся за мужественные поступки, совершенные не на поле боя. Церемония награждения пройдет тайно из-за опасений раскрыть личность военного.

«Он проявил выдающуюся храбрость и спас десятки жизней», — сказал источник.

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В Найроби военнослужащий находился для обучения местных силовиков, пишет Daily Mail. В момент нападения боевиков на отельный комплекс DusitD2, которое произошло 15 января, он ходил по магазинам. Как утверждает осведомленный об инциденте ветеран SAS, услышав стрельбу, спецназовец взял экипировку и оружие, которые были в его автомобиле, и немедленно направился к месту атаки. Затем он взял на себя руководство антитеррористической операцией и сам вошел внутрь комплекса, где поучаствовал в бою и помог спасти заложников.

Отмечается, что имя военного остается неизвестным, но его личность может быть скомпрометирована, поскольку его лицо оказалось на выложенных в интернет видеозаписях с места событий. В связи с этим мужчину скоро вывезут из Кении.

Жертвами теракта в Найроби, по последним данным, стал 21 человек, большинство из них кенийцы. Устроившие атаку боевики были убиты. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская радикальная группировка «аш-Шабаб», являющаяся крылом запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида».

@itvnews / Twitter

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