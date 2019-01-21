Беглов определился с кандидатурами новых вице-губернаторов

Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание города на согласование кандидатуры на должности вице-губернаторов. Об этом сообщается на сайте городской администрации в понедельник, 21 января.

На должность претендуют Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

В конце декабря прошлого года Беглов уволил двоих вице-губернаторов — Игоря Албина и Михаила Мокрецова. 18 января должностей лишились еще четыре заместителя.

Ожидается, что кандидатуры на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга будут рассмотрены на ближайшем заседании Законодательного собрания 23 января.

10 января Александр Беглов объявил о намерении снабдить чиновников именными лопатами. Он выразил недовольство состоянием городских улиц, и призвал госслужащих выйти на уборку снега. Он отметил, что жители не должны иметь повод жаловаться на снежные завалы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!